01.06.2025

Смотреть онлайн Артуро Прат - CD Illapel Basquetbol 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили НБЛ Сегунда: Артуро ПратCD Illapel Basquetbol . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чили НБЛ Сегунда
Артуро Прат
Завершен
17:21 32:20 23:13 17:16
89 : 70
01 июня 2025
CD Illapel Basquetbol
Смотреть онлайн
Превью матча Артуро Прат — CD Illapel Basquetbol

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
20
3-х очк. попадания
11
9
Реализовано штрафных
12
3
% реализации штрафных
80
37.5

