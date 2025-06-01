01.06.2025
Смотреть онлайн Артуро Прат - CD Illapel Basquetbol 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Артуро Прат — CD Illapel Basquetbol . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
17:21 32:20 23:13 17:16
17:21 32:20 23:13 17:16
89 : 70
01 июня 2025
Превью матча Артуро Прат — CD Illapel Basquetbol
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
20
3-х очк. попадания
11
9
Реализовано штрафных
12
3
% реализации штрафных
80
37.5
Комментарии к матчу