Смотреть онлайн Миннесота Тимбервулвз - ГС Уорриорз 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Миннесота Тимбервулвз — ГС Уорриорз, 227 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Chase Center.
27:28 31:32 39:17 20:33
Превью матча Миннесота Тимбервулвз — ГС Уорриорз
Команда Миннесота Тимбервулвз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 мая 2025 на поле команды Миннесота Тимбервулвз, в том матче победу одержали хозяева.