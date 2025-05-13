Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Миннесота Тимбервулвз - ГС Уорриорз 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Миннесота ТимбервулвзГС Уорриорз, 227 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Chase Center.

МСК, 227 тур, Арена: Chase Center
НБА
Миннесота Тимбервулвз
Завершен
27:28 31:32 39:17 20:33
117 : 110
13 мая 2025
ГС Уорриорз
Смотреть онлайн
Превью матча Миннесота Тимбервулвз — ГС Уорриорз

Команда Миннесота Тимбервулвз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 мая 2025 на поле команды Миннесота Тимбервулвз, в том матче победу одержали хозяева.

Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
10
США
Майк Конли
30
США
Юлиус Рэндл
5
США
Anthony Edwards
27
Франция
Руди Гоберт
3
США
Jaden McDaniels
Тренер
США
Steve Kerr
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
10
США
Джимми Батлер
7
Багамы
Бадди Хилд
23
США
Дрэймонд Грин
32
США
Trayce Jackson-Davis
2
США
Brandin Podziemski
Тренер
Chris Finch

История последних встреч

Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз
ГС Уорриорз
Миннесота Тимбервулвз
1 победа
0 побед
100%
0%
11.05.2025
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз
102:97
ГС Уорриорз
ГС Уорриорз
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
29
3-х очк. попадания
16
8
Реализовано штрафных
23
28
% реализации штрафных
88.5
84.8
Кол-во реализованных бросков
62
65
