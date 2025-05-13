13.05.2025
Смотреть онлайн Депортиво Сан Хосе - Цуидад Нуева 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Депортиво Сан Хосе — Цуидад Нуева . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
21:16 22:15 25:12 12:16
80 : 59
13 мая 2025
Превью матча Депортиво Сан Хосе — Цуидад Нуева
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
16
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
8
11
% реализации штрафных
88.9
57.9
Комментарии к матчу