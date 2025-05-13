Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Фресерас - Женщины - El Calor Women 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Фресерас - ЖенщиныEl Calor Women, 1 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Inforum Irapuato.

МСК, 1 тур, Арена: Inforum Irapuato
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Фресерас - Женщины
Завершен
17:21 17:27 19:30 22:29
75 : 107
13 мая 2025
El Calor Women
Превью матча Фресерас - Женщины — El Calor Women

История последних встреч

Фресерас - Женщины
Фресерас - Женщины
El Calor Women
Фресерас - Женщины
0 побед
2 побед
0%
100%
12.06.2025
El Calor Women
El Calor Women
84:76
Фресерас - Женщины
Фресерас - Женщины
11.06.2025
El Calor Women
El Calor Women
70:57
Фресерас - Женщины
Фресерас - Женщины
Статистика матча

2-х очк. попадания
18
15
3-х очк. попадания
10
22
Реализовано штрафных
10
11
% реализации штрафных
71.4
84.6
Кол-во реализованных бросков
38
48
Игры 1 тур
03.07.2025
Аделитас - Женщины
92:96
Panteras Women
Завершен
30.06.2025
Panteras Women
94:80
Аделитас - Женщины
Завершен
29.06.2025
Panteras Women
93:97
Аделитас - Женщины
Завершен
26.06.2025
Аделитас - Женщины
90:95
Panteras Women
Завершен
25.06.2025
Аделитас - Женщины
108:93
Panteras Women
Завершен
08.06.2025
Correcaminos Women
75:72
Фресерас - Женщины
Завершен
08.06.2025
El Calor Women
98:73
Rojas de Veracruz Women
Завершен
08.06.2025
Аделитас - Женщины
106:49
Abejas Women
Завершен
08.06.2025
Fuerza Regia Women
74:70
Panteras Women
Завершен
07.06.2025
Correcaminos Women
81:78
Фресерас - Женщины
Завершен
07.06.2025
Fuerza Regia Women
91:87
Panteras Women
Завершен
07.06.2025
Аделитас - Женщины
81:54
Abejas Women
Завершен
07.06.2025
El Calor Women
116:70
Rojas de Veracruz Women
Завершен
03.06.2025
Panteras Women
99:79
El Calor Women
Завершен
03.06.2025
Correcaminos Women
98:67
Rojas de Veracruz Women
Завершен
03.06.2025
Аделитас - Женщины
78:65
Фресерас - Женщины
Завершен
02.06.2025
Panteras Women
87:83
El Calor Women
Завершен
02.06.2025
Correcaminos Women
92:53
Rojas de Veracruz Women
Завершен
02.06.2025
Fuerza Regia Women
97:52
Abejas Women
Завершен
02.06.2025
Аделитас - Женщины
80:94
Фресерас - Женщины
Завершен
01.06.2025
Fuerza Regia Women
90:67
Abejas Women
Завершен
29.05.2025
Rojas de Veracruz Women
58:78
Аделитас - Женщины
Завершен
29.05.2025
Фресерас - Женщины
84:92
Fuerza Regia Women
Завершен
29.05.2025
Abejas Women
72:106
Panteras Women
Завершен
29.05.2025
El Calor Women
71:81
Correcaminos Women
Завершен
28.05.2025
Rojas de Veracruz Women
69:87
Аделитас - Женщины
Завершен
28.05.2025
Фресерас - Женщины
80:96
Fuerza Regia Women
Завершен
28.05.2025
Abejas Women
71:97
Panteras Women
Завершен
28.05.2025
El Calor Women
93:64
Correcaminos Women
Завершен
24.05.2025
Panteras Women
107:71
Фресерас - Женщины
Завершен
24.05.2025
Fuerza Regia Women
99:61
Rojas de Veracruz Women
Завершен
24.05.2025
Аделитас - Женщины
85:60
Correcaminos Women
Завершен
23.05.2025
Fuerza Regia Women
95:72
Rojas de Veracruz Women
Завершен
23.05.2025
Abejas Women
67:109
El Calor Women
Завершен
23.05.2025
Аделитас - Женщины
91:67
Correcaminos Women
Завершен
22.05.2025
Abejas Women
64:109
El Calor Women
Завершен
19.05.2025
Correcaminos Women
78:79
Fuerza Regia Women
Завершен
19.05.2025
Rojas de Veracruz Women
61:91
Panteras Women
Завершен
19.05.2025
Фресерас - Женщины
100:74
Abejas Women
Завершен
14.05.2025
Panteras Women
106:75
Correcaminos Women
Завершен
13.05.2025
Panteras Women
133:46
Correcaminos Women
Завершен
13.05.2025
Fuerza Regia Women
76:85
Аделитас - Женщины
Завершен
13.05.2025
Фресерас - Женщины
75:107
El Calor Women
Завершен
13.05.2025
Abejas Women
63:66
Rojas de Veracruz Women
Завершен
12.05.2025
Fuerza Regia Women
59:84
Аделитас - Женщины
Завершен
