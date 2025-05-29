Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины : El Calor Women — Correcaminos Women , 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .

Превью матча El Calor Women — Correcaminos Women

Команда El Calor Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды El Calor Women, в том матче победу одержали хозяева.