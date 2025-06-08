Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн El Calor Women - Rojas de Veracruz Women 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: El Calor WomenRojas de Veracruz Women, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
El Calor Women
Завершен
29:14 22:30 32:13 15:16
98 : 73
08 июня 2025
Rojas de Veracruz Women
Смотреть онлайн
Превью матча El Calor Women — Rojas de Veracruz Women

Команда El Calor Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
21
3-х очк. попадания
11
6
Реализовано штрафных
11
13
% реализации штрафных
84.6
56.5
Кол-во реализованных бросков
49
40
Игры 1 тур
03.07.2025
Аделитас - Женщины
92:96
Panteras Women
Завершен
30.06.2025
Panteras Women
94:80
Аделитас - Женщины
Завершен
29.06.2025
Panteras Women
93:97
Аделитас - Женщины
Завершен
26.06.2025
Аделитас - Женщины
90:95
Panteras Women
Завершен
25.06.2025
Аделитас - Женщины
108:93
Panteras Women
Завершен
08.06.2025
Correcaminos Women
75:72
Фресерас - Женщины
Завершен
08.06.2025
El Calor Women
98:73
Rojas de Veracruz Women
Завершен
08.06.2025
Аделитас - Женщины
106:49
Abejas Women
Завершен
08.06.2025
Fuerza Regia Women
74:70
Panteras Women
Завершен
Комментарии к матчу
