Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.05.2025

Смотреть онлайн Бостон Сельтикс - Нью-Йорк Никс 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Бостон СельтиксНью-Йорк Никс, 195 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Медисон Сквер Гарден.

МСК, 195 тур, Арена: Медисон Сквер Гарден
НБА
Бостон Сельтикс
Завершен
39:28 23:23 23:37 28:33
113 : 121
13 мая 2025
Нью-Йорк Никс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Бостон Сельтикс — Нью-Йорк Никс

Команда Бостон Сельтикс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Нью-Йорк Никс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 июля 2025 на поле команды Нью-Йорк Никс, в том матче победу одержали гостьи.

Бостон Сельтикс Бостон Сельтикс
42
Доминиканская Республика
Эл Хорфорд
9
США
Деррик Уайт
США
Джейсон Татум
7
США
Джейлен Браун
4
США
Дрю Холидэй
Тренер
США
Tom Thibodeau
Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Никс
11
США
Джален Брансон
3
США
Джош Харт
32
США
Карл-Энтони Таунс
25
США
Микал Бриджес
8
Англия
ОГ Ануноби
Тренер
Joe Mazzulla

История последних встреч

Бостон Сельтикс
Бостон Сельтикс
Нью-Йорк Никс
Бостон Сельтикс
2 побед
0 побед
100%
0%
14.07.2025
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
81:94
Бостон Сельтикс
Бостон Сельтикс
Обзор
10.05.2025
Бостон Сельтикс
Бостон Сельтикс
115:93
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
38
3-х очк. попадания
18
12
Реализовано штрафных
19
9
% реализации штрафных
73.1
75
Кол-во реализованных бросков
57
59
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
10 Ноября
04:40
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Каролина Каролина
Торонто Торонто
10 Ноября
03:00