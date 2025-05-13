Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА : Бостон Сельтикс — Нью-Йорк Никс , 195 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Медисон Сквер Гарден .

Превью матча Бостон Сельтикс — Нью-Йорк Никс

Команда Бостон Сельтикс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Нью-Йорк Никс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 июля 2025 на поле команды Нью-Йорк Никс, в том матче победу одержали гостьи.