13.05.2025
Смотреть онлайн Abejas Women - Rojas de Veracruz Women 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Abejas Women — Rojas de Veracruz Women, 1 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Domo de la Feria.
МСК, 1 тур, Арена: Domo de la Feria
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Завершен
21:15 14:9 11:26 17:16
63 : 66
13 мая 2025
Превью матча Abejas Women — Rojas de Veracruz Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
16
3-х очк. попадания
5
8
Реализовано штрафных
8
10
% реализации штрафных
47.1
71.4
Кол-во реализованных бросков
33
34
Комментарии к матчу