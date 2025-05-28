28.05.2025
Смотреть онлайн Фресерас - Женщины - Fuerza Regia Women 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Фресерас - Женщины — Fuerza Regia Women, 1 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Inforum Irapuato.
МСК, 1 тур, Арена: Inforum Irapuato
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Завершен
26:24 22:23 14:29 18:20
80 : 96
28 мая 2025
Превью матча Фресерас - Женщины — Fuerza Regia Women
История последних встреч
Фресерас - Женщины
Fuerza Regia Women
0 побед
1 победа
0%
100%
29.05.2025
Фресерас - Женщины
84:92
Fuerza Regia Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
30
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
15
15
% реализации штрафных
57.7
88.2
Кол-во реализованных бросков
43
52
