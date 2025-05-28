28.05.2025
Смотреть онлайн Abejas Women - Panteras Women 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Abejas Women — Panteras Women, 1 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Domo de la Feria.
МСК, 1 тур, Арена: Domo de la Feria
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Завершен
18:19 20:28 11:27 22:23
18:19 20:28 11:27 22:23
71 : 97
28 мая 2025
Превью матча Abejas Women — Panteras Women
История последних встреч
Abejas Women
Panteras Women
0 побед
1 победа
0%
100%
29.05.2025
Abejas Women
72:106
Panteras Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
30
3-х очк. попадания
5
8
Реализовано штрафных
14
13
% реализации штрафных
87.5
86.7
Кол-во реализованных бросков
40
51
Игры 1 тур
03.07.2025
92:96
30.06.2025
94:80
29.06.2025
93:97
26.06.2025
90:95
25.06.2025
108:93
08.06.2025
75:72
08.06.2025
98:73
08.06.2025
106:49
08.06.2025
74:70
07.06.2025
81:78
07.06.2025
91:87
07.06.2025
81:54
07.06.2025
116:70
03.06.2025
99:79
03.06.2025
98:67
03.06.2025
78:65
02.06.2025
87:83
02.06.2025
92:53
02.06.2025
97:52
02.06.2025
80:94
01.06.2025
90:67
29.05.2025
58:78
29.05.2025
84:92
29.05.2025
72:106
29.05.2025
71:81
28.05.2025
69:87
28.05.2025
80:96
28.05.2025
71:97
28.05.2025
93:64
Комментарии к матчу