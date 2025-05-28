Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Abejas Women - Panteras Women 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Abejas WomenPanteras Women, 1 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Domo de la Feria.

МСК, 1 тур, Арена: Domo de la Feria
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Abejas Women
Завершен
18:19 20:28 11:27 22:23
71 : 97
28 мая 2025
Panteras Women
Смотреть онлайн
Превью матча Abejas Women — Panteras Women

История последних встреч

Abejas Women
Abejas Women
Panteras Women
Abejas Women
0 побед
1 победа
0%
100%
29.05.2025
Abejas Women
Abejas Women
72:106
Panteras Women
Panteras Women
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
30
3-х очк. попадания
5
8
Реализовано штрафных
14
13
% реализации штрафных
87.5
86.7
Кол-во реализованных бросков
40
51
Игры 1 тур
03.07.2025
Аделитас - Женщины
92:96
Panteras Women
Завершен
30.06.2025
Panteras Women
94:80
Аделитас - Женщины
Завершен
29.06.2025
Panteras Women
93:97
Аделитас - Женщины
Завершен
26.06.2025
Аделитас - Женщины
90:95
Panteras Women
Завершен
25.06.2025
Аделитас - Женщины
108:93
Panteras Women
Завершен
08.06.2025
Correcaminos Women
75:72
Фресерас - Женщины
Завершен
08.06.2025
El Calor Women
98:73
Rojas de Veracruz Women
Завершен
08.06.2025
Аделитас - Женщины
106:49
Abejas Women
Завершен
08.06.2025
Fuerza Regia Women
74:70
Panteras Women
Завершен
07.06.2025
Correcaminos Women
81:78
Фресерас - Женщины
Завершен
07.06.2025
Fuerza Regia Women
91:87
Panteras Women
Завершен
07.06.2025
Аделитас - Женщины
81:54
Abejas Women
Завершен
07.06.2025
El Calor Women
116:70
Rojas de Veracruz Women
Завершен
03.06.2025
Panteras Women
99:79
El Calor Women
Завершен
03.06.2025
Correcaminos Women
98:67
Rojas de Veracruz Women
Завершен
03.06.2025
Аделитас - Женщины
78:65
Фресерас - Женщины
Завершен
02.06.2025
Panteras Women
87:83
El Calor Women
Завершен
02.06.2025
Correcaminos Women
92:53
Rojas de Veracruz Women
Завершен
02.06.2025
Fuerza Regia Women
97:52
Abejas Women
Завершен
02.06.2025
Аделитас - Женщины
80:94
Фресерас - Женщины
Завершен
01.06.2025
Fuerza Regia Women
90:67
Abejas Women
Завершен
29.05.2025
Rojas de Veracruz Women
58:78
Аделитас - Женщины
Завершен
29.05.2025
Фресерас - Женщины
84:92
Fuerza Regia Women
Завершен
29.05.2025
Abejas Women
72:106
Panteras Women
Завершен
29.05.2025
El Calor Women
71:81
Correcaminos Women
Завершен
28.05.2025
Rojas de Veracruz Women
69:87
Аделитас - Женщины
Завершен
28.05.2025
Фресерас - Женщины
80:96
Fuerza Regia Women
Завершен
28.05.2025
Abejas Women
71:97
Panteras Women
Завершен
28.05.2025
El Calor Women
93:64
Correcaminos Women
Завершен
Комментарии к матчу
