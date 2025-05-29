29.05.2025
Смотреть онлайн Rojas de Veracruz Women - Аделитас - Женщины 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Rojas de Veracruz Women — Аделитас - Женщины, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Auditorio Benito Juarez.
МСК, 1 тур, Арена: Auditorio Benito Juarez
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Завершен
21:16 9:23 10:27 18:12
58 : 78
29 мая 2025
Превью матча Rojas de Veracruz Women — Аделитас - Женщины
История последних встреч
Rojas de Veracruz Women
Аделитас - Женщины
0 побед
1 победа
0%
100%
28.05.2025
Rojas de Veracruz Women
69:87
Аделитас - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
19
3-х очк. попадания
1
11
Реализовано штрафных
9
7
% реализации штрафных
60
38.9
Кол-во реализованных бросков
33
37
