29.05.2025
Смотреть онлайн Фресерас - Женщины - Fuerza Regia Women 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Фресерас - Женщины — Fuerza Regia Women, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Inforum Irapuato.
МСК, 1 тур, Арена: Inforum Irapuato
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Завершен
13:26 21:20 28:20 22:26
13:26 21:20 28:20 22:26
84 : 92
29 мая 2025
Превью матча Фресерас - Женщины — Fuerza Regia Women
История последних встреч
Фресерас - Женщины
Fuerza Regia Women
0 побед
1 победа
0%
100%
28.05.2025
Фресерас - Женщины
80:96
Fuerza Regia Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
20
3-х очк. попадания
9
5
Реализовано штрафных
14
11
% реализации штрафных
87.5
84.6
Кол-во реализованных бросков
45
50
Игры 1 тур
03.07.2025
92:96
30.06.2025
94:80
29.06.2025
93:97
26.06.2025
90:95
25.06.2025
108:93
08.06.2025
75:72
08.06.2025
98:73
08.06.2025
106:49
08.06.2025
74:70
07.06.2025
81:78
07.06.2025
91:87
07.06.2025
81:54
07.06.2025
116:70
03.06.2025
99:79
03.06.2025
98:67
03.06.2025
78:65
02.06.2025
87:83
02.06.2025
92:53
02.06.2025
97:52
02.06.2025
80:94
01.06.2025
90:67
29.05.2025
58:78
29.05.2025
84:92
29.05.2025
72:106
29.05.2025
71:81
28.05.2025
69:87
28.05.2025
80:96
28.05.2025
71:97
28.05.2025
93:64
Комментарии к матчу