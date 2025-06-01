01.06.2025
Смотреть онлайн Fuerza Regia Women - Abejas Women 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Fuerza Regia Women — Abejas Women, 1 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Завершен
29:9 20:21 19:15 22:22
90 : 67
01 июня 2025
Превью матча Fuerza Regia Women — Abejas Women
История последних встреч
Fuerza Regia Women
Abejas Women
1 победа
0 побед
100%
0%
02.06.2025
Fuerza Regia Women
97:52
Abejas Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
24
3-х очк. попадания
9
3
Реализовано штрафных
9
10
% реализации штрафных
81.8
62.5
Кол-во реализованных бросков
45
37
Игры 1 тур
03.07.2025
92:96
30.06.2025
94:80
29.06.2025
93:97
26.06.2025
90:95
25.06.2025
108:93
08.06.2025
75:72
08.06.2025
98:73
08.06.2025
106:49
08.06.2025
74:70
07.06.2025
81:78
07.06.2025
91:87
07.06.2025
81:54
07.06.2025
116:70
03.06.2025
99:79
03.06.2025
98:67
03.06.2025
78:65
02.06.2025
87:83
02.06.2025
92:53
02.06.2025
97:52
02.06.2025
80:94
01.06.2025
90:67
