Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Fuerza Regia Women - Panteras Women 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Fuerza Regia WomenPanteras Women, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Fuerza Regia Women
Завершен
15:9 15:21 22:20 22:20
74 : 70
08 июня 2025
Panteras Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Fuerza Regia Women — Panteras Women

Команда Fuerza Regia Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 июня 2025 на поле команды Panteras Women, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Fuerza Regia Women
Fuerza Regia Women
Panteras Women
Fuerza Regia Women
1 победа
2 побед
33%
67%
19.06.2025
Panteras Women
Panteras Women
97:91
Fuerza Regia Women
Fuerza Regia Women
Обзор
18.06.2025
Panteras Women
Panteras Women
100:89
Fuerza Regia Women
Fuerza Regia Women
Обзор
07.06.2025
Fuerza Regia Women
Fuerza Regia Women
91:87
Panteras Women
Panteras Women
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
7
3-х очк. попадания
2
9
Реализовано штрафных
2
2
% реализации штрафных
100
100
Игры 1 тур
03.07.2025
Аделитас - Женщины
92:96
Panteras Women
Завершен
30.06.2025
Panteras Women
94:80
Аделитас - Женщины
Завершен
29.06.2025
Panteras Women
93:97
Аделитас - Женщины
Завершен
26.06.2025
Аделитас - Женщины
90:95
Panteras Women
Завершен
25.06.2025
Аделитас - Женщины
108:93
Panteras Women
Завершен
08.06.2025
Correcaminos Women
75:72
Фресерас - Женщины
Завершен
08.06.2025
El Calor Women
98:73
Rojas de Veracruz Women
Завершен
08.06.2025
Аделитас - Женщины
106:49
Abejas Women
Завершен
08.06.2025
Fuerza Regia Women
74:70
Panteras Women
Завершен
07.06.2025
Correcaminos Women
81:78
Фресерас - Женщины
Завершен
07.06.2025
Fuerza Regia Women
91:87
Panteras Women
Завершен
07.06.2025
Аделитас - Женщины
81:54
Abejas Women
Завершен
07.06.2025
El Calor Women
116:70
Rojas de Veracruz Women
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Барыс Барыс
Спартак Спартак
5 Декабря
17:30
Лада Лада
Динамо Москва Динамо Москва
5 Декабря
18:00
Нефтехимик Нефтехимик
Металлург Металлург
5 Декабря
19:30
Лилль Лилль
Марсель Марсель
5 Декабря
23:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Торпедо Торпедо
5 Декабря
19:30
Овьедо Овьедо
Майорка Майорка
5 Декабря
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
BC Dubai BC Dubai
5 Декабря
22:30
Брест Брест
Монако Монако
5 Декабря
21:00
Юкурит Юкурит
Сайпа Сайпа
5 Декабря
19:30
КооКоо КооКоо
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
5 Декабря
19:30