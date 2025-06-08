Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Аделитас - Женщины - Abejas Women 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Аделитас - ЖенщиныAbejas Women, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

МСК, 1 тур, Арена: Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Аделитас - Женщины
Завершен
25:9 31:14 24:11 26:15
106 : 49
08 июня 2025
Abejas Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Аделитас - Женщины — Abejas Women

Команда Аделитас - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 июня 2025 на поле команды Аделитас - Женщины, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Аделитас - Женщины
Аделитас - Женщины
Abejas Women
Аделитас - Женщины
3 побед
0 побед
100%
0%
12.06.2025
Аделитас - Женщины
Аделитас - Женщины
113:64
Abejas Women
Abejas Women
Обзор
11.06.2025
Аделитас - Женщины
Аделитас - Женщины
95:54
Abejas Women
Abejas Women
Обзор
07.06.2025
Аделитас - Женщины
Аделитас - Женщины
81:54
Abejas Women
Abejas Women
Обзор
Игры 1 тур
03.07.2025
Аделитас - Женщины
92:96
Panteras Women
Завершен
30.06.2025
Panteras Women
94:80
Аделитас - Женщины
Завершен
29.06.2025
Panteras Women
93:97
Аделитас - Женщины
Завершен
26.06.2025
Аделитас - Женщины
90:95
Panteras Women
Завершен
25.06.2025
Аделитас - Женщины
108:93
Panteras Women
Завершен
08.06.2025
Correcaminos Women
75:72
Фресерас - Женщины
Завершен
08.06.2025
El Calor Women
98:73
Rojas de Veracruz Women
Завершен
08.06.2025
Аделитас - Женщины
106:49
Abejas Women
Завершен
08.06.2025
Fuerza Regia Women
74:70
Panteras Women
Завершен
07.06.2025
Correcaminos Women
81:78
Фресерас - Женщины
Завершен
07.06.2025
Fuerza Regia Women
91:87
Panteras Women
Завершен
07.06.2025
Аделитас - Женщины
81:54
Abejas Women
Завершен
07.06.2025
El Calor Women
116:70
Rojas de Veracruz Women
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Ренн Ренн
6 Декабря
23:05
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
6 Декабря
23:00
Реал Бетис Реал Бетис
Барселона Барселона
6 Декабря
20:30
Лидс Лидс
Ливерпуль Ливерпуль
6 Декабря
20:30
Верона Верона
Аталанта Аталанта
6 Декабря
22:45
Тулуза Тулуза
Страсбург Страсбург
6 Декабря
21:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
6 Декабря
20:30
Коламбус Коламбус
Флорида Флорида
6 Декабря
23:37
Колорадо Колорадо
Рейнджерс Рейнджерс
6 Декабря
20:37
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
Аякс Аякс
6 Декабря
20:45