08.06.2025
Смотреть онлайн Correcaminos Women - Фресерас - Женщины 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Correcaminos Women — Фресерас - Женщины, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Multidiciplinario UAT.
МСК, 1 тур, Арена: Gimnasio Multidiciplinario UAT
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Завершен
14:18 18:20 16:15 27:19
75 : 72
08 июня 2025
Превью матча Correcaminos Women — Фресерас - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
23
3-х очк. попадания
6
6
Реализовано штрафных
9
9
% реализации штрафных
69.2
100
Кол-во реализованных бросков
39
38
Комментарии к матчу