08.06.2025

Смотреть онлайн Correcaminos Women - Фресерас - Женщины 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Correcaminos WomenФресерас - Женщины, 1 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Multidiciplinario UAT.

МСК, 1 тур, Арена: Gimnasio Multidiciplinario UAT
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Correcaminos Women
Завершен
14:18 18:20 16:15 27:19
75 : 72
08 июня 2025
Фресерас - Женщины
Смотреть онлайн
Превью матча Correcaminos Women — Фресерас - Женщины

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
23
3-х очк. попадания
6
6
Реализовано штрафных
9
9
% реализации штрафных
69.2
100
Кол-во реализованных бросков
39
38
Игры 1 тур
03.07.2025
Аделитас - Женщины
92:96
Panteras Women
Завершен
30.06.2025
Panteras Women
94:80
Аделитас - Женщины
Завершен
29.06.2025
Panteras Women
93:97
Аделитас - Женщины
Завершен
26.06.2025
Аделитас - Женщины
90:95
Panteras Women
Завершен
25.06.2025
Аделитас - Женщины
108:93
Panteras Women
Завершен
08.06.2025
Correcaminos Women
75:72
Фресерас - Женщины
Завершен
08.06.2025
El Calor Women
98:73
Rojas de Veracruz Women
Завершен
08.06.2025
Аделитас - Женщины
106:49
Abejas Women
Завершен
08.06.2025
Fuerza Regia Women
74:70
Panteras Women
Завершен
Комментарии к матчу
