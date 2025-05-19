19.05.2025
Смотреть онлайн Колониас Голд - Club Deportivo Central 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Колониас Голд — Club Deportivo Central . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
34:10 33:12 39:16 45:7
151 : 45
19 мая 2025
Превью матча Колониас Голд — Club Deportivo Central
Комментарии к матчу