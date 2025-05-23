23.05.2025
Смотреть онлайн San Alfonzo - Колониас Голд 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: San Alfonzo — Колониас Голд . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
11:24 17:19 6:24 14:15
48 : 82
23 мая 2025
Превью матча San Alfonzo — Колониас Голд
История последних встреч
San Alfonzo
Колониас Голд
0 побед
1 победа
0%
100%
12.09.2025
Колониас Голд
109:79
San Alfonzo
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
19
3-х очк. попадания
4
12
Реализовано штрафных
6
8
% реализации штрафных
35.3
53.3
Комментарии к матчу