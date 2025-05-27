Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу : Депортиво Кампоальто — San Alfonzo . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Депортиво Кампоальто — San Alfonzo

Команда Депортиво Кампоальто в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды San Alfonzo, в том матче победу одержали хозяева.