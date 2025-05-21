21.05.2025
Смотреть онлайн Феликс Перес Кардосо - Amambay 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Феликс Перес Кардосо — Amambay . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
26:18 21:21 27:14 21:21
95 : 74
21 мая 2025
Превью матча Феликс Перес Кардосо — Amambay
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
29
22
3-х очк. попадания
11
7
Реализовано штрафных
4
9
% реализации штрафных
57.1
56.2
Комментарии к матчу