23.05.2025
Смотреть онлайн Guairena MM - Феликс Перес Кардосо 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Guairena MM — Феликс Перес Кардосо . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
25:20 16:20 14:29 12:21
25:20 16:20 14:29 12:21
67 : 90
23 мая 2025
Превью матча Guairena MM — Феликс Перес Кардосо
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
29
3-х очк. попадания
3
7
Реализовано штрафных
17
11
% реализации штрафных
85
68.8
Комментарии к матчу