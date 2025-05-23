Фрибет 15000₽
23.05.2025

Смотреть онлайн Guairena MM - Феликс Перес Кардосо 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по баскетболу: Guairena MMФеликс Перес Кардосо . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Guairena MM
Завершен
25:20 16:20 14:29 12:21
67 : 90
23 мая 2025
Феликс Перес Кардосо
Превью матча Guairena MM — Феликс Перес Кардосо

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
29
3-х очк. попадания
3
7
Реализовано штрафных
17
11
% реализации штрафных
85
68.8
Комментарии к матчу
