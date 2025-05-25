25.05.2025
Смотреть онлайн Amambay - Цуидад Нуева 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Amambay — Цуидад Нуева . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
21:17 16:25 18:16 16:16
21:17 16:25 18:16 16:16
71 : 74
25 мая 2025
Превью матча Amambay — Цуидад Нуева
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
9
18
3-х очк. попадания
11
5
Реализовано штрафных
11
17
% реализации штрафных
68.8
63
Комментарии к матчу