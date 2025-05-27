Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу : Цуидад Нуева — Guairena MM . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Цуидад Нуева — Guairena MM

Команда Цуидад Нуева в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Guairena MM, в том матче победу одержали гостьи.