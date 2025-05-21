21.05.2025
Смотреть онлайн Club Sportivo Luqueno - San Alfonzo 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Club Sportivo Luqueno — San Alfonzo . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
15:9 11:20 17:21 20:28
15:9 11:20 17:21 20:28
63 : 78
21 мая 2025
Превью матча Club Sportivo Luqueno — San Alfonzo
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
20
3-х очк. попадания
5
8
Реализовано штрафных
14
7
% реализации штрафных
77.8
41.2
Комментарии к матчу