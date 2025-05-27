27.05.2025
Смотреть онлайн Club Deportivo Central - Club Sportivo Luqueno 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Club Deportivo Central — Club Sportivo Luqueno . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
11:38 17:28 4:34 13:21
11:38 17:28 4:34 13:21
45 : 121
27 мая 2025
Превью матча Club Deportivo Central — Club Sportivo Luqueno
Комментарии к матчу