08.06.2025
Смотреть онлайн Брисбен Кэпиталс - Рокгемптон Рокетс 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Баскетбол. Австралия NBL1 Север: Брисбен Кэпиталс — Рокгемптон Рокетс . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на арене Auchenflower Stadium.
МСК, Арена: Auchenflower Stadium
Баскетбол. Австралия NBL1 Север
Завершен
25:27 23:19 24:14 27:30
25:27 23:19 24:14 27:30
99 : 90
08 июня 2025
Превью матча Брисбен Кэпиталс — Рокгемптон Рокетс
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
23
3-х очк. попадания
9
10
Реализовано штрафных
24
14
% реализации штрафных
80
73.7
Кол-во реализованных бросков
57
47
Комментарии к матчу