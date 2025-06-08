08.06.2025
Смотреть онлайн Брисбен Кэпиталс - Женщины - Rockhampton Cyclones Women 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия. NBL1 Север. Женщины: Брисбен Кэпиталс - Женщины — Rockhampton Cyclones Women . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Auchenflower Stadium.
МСК, Арена: Auchenflower Stadium
Баскетбол. Австралия. NBL1 Север. Женщины
Завершен
16:10 18:13 23:16 24:11
81 : 50
08 июня 2025
Превью матча Брисбен Кэпиталс - Женщины — Rockhampton Cyclones Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
12
3-х очк. попадания
7
6
Реализовано штрафных
16
8
% реализации штрафных
66.7
66.7
Кол-во реализованных бросков
45
26
Комментарии к матчу