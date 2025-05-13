13.05.2025
Смотреть онлайн Сантьягеньо - Salvadorenos 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу: Сантьягеньо — Salvadorenos, 1 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Cancha Nueve De Noviembre.
МСК, 1 тур, Арена: Cancha Nueve De Noviembre
Чемпионат Сальвадора по баскетболу
Завершен
16:15 8:16 19:23 20:14
16:15 8:16 19:23 20:14
63 : 68
13 мая 2025
Превью матча Сантьягеньо — Salvadorenos
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
19
3-х очк. попадания
5
6
Реализовано штрафных
6
12
% реализации штрафных
23.1
63.2
Кол-во реализованных бросков
32
37
Игры 1 тур
09.11.2025
66:113
09.11.2025
118:99
09.11.2025
78:81
08.11.2025
73:51
08.11.2025
62:105
07.11.2025
91:60
07.11.2025
74:53
06.11.2025
88:92
06.11.2025
103:91
05.11.2025
119:52
05.11.2025
58:62
01.11.2025
80:93
01.11.2025
80:63
31.10.2025
86:81
30.10.2025
87:83
30.10.2025
82:48
29.10.2025
101:96
29.10.2025
89:58
28.10.2025
89:83
28.10.2025
93:97
27.10.2025
58:84
27.10.2025
101:92
24.10.2025
84:77
24.10.2025
69:64
22.10.2025
56:83
22.10.2025
115:105
20.10.2025
72:81
19.10.2025
82:107
19.10.2025
95:90
17.10.2025
84:78
17.10.2025
90:121
16.10.2025
92:61
16.10.2025
72:67
15.10.2025
92:61
14.10.2025
88:80
14.10.2025
88:119
14.10.2025
73:85
12.10.2025
76:56
12.10.2025
78:84
11.10.2025
88:56
11.10.2025
77:66
10.10.2025
105:57
10.10.2025
69:77
10.10.2025
62:56
09.10.2025
81:76
08.10.2025
74:96
08.10.2025
75:98
06.10.2025
83:79
06.10.2025
77:85
05.10.2025
86:83
05.10.2025
119:68
04.10.2025
62:48
04.10.2025
103:100
03.10.2025
61:108
03.10.2025
64:75
02.10.2025
63:72
02.10.2025
50:60
01.10.2025
69:72
01.10.2025
71:77
30.09.2025
52:47
30.09.2025
76:90
29.09.2025
98:97
29.09.2025
66:86
28.09.2025
115:59
28.09.2025
64:70
27.09.2025
77:49
27.09.2025
86:60
25.09.2025
75:95
24.09.2025
76:80
24.09.2025
89:60
23.09.2025
72:83
23.09.2025
76:63
23.09.2025
106:83
22.09.2025
86:59
22.09.2025
102:69
21.09.2025
66:89
21.09.2025
93:78
20.09.2025
56:70
20.09.2025
78:76
19.09.2025
62:100
19.09.2025
64:57
17.09.2025
107:47
16.09.2025
90:79
16.09.2025
84:69
16.09.2025
50:58
15.09.2025
68:56
03.07.2025
63:72
01.07.2025
88:82
29.06.2025
80:68
27.06.2025
86:72
25.06.2025
103:95
Комментарии к матчу