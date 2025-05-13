Смотреть онлайн Сантьягеньо - Salvadorenos 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу: Сантьягеньо — Salvadorenos, 1 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Cancha Nueve De Noviembre.