Смотреть онлайн Сантьягеньо - Ahuachapan 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу: Сантьягеньо — Ahuachapan, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Cancha Nueve De Noviembre.