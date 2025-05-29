Смотреть онлайн Сан Сальвадор - Бруйос Исалько 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу: Сан Сальвадор — Бруйос Исалько, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Adolfo Pineda Gymnasium.