Смотреть онлайн Сан Сальвадор - Бруйос Исалько 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по баскетболу: Сан Сальвадор — Бруйос Исалько, 1 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на арене Adolfo Pineda Gymnasium.
28:11 33:16 37:19 26:24
Превью матча Сан Сальвадор — Бруйос Исалько
Команда Сан Сальвадор в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Бруйос Исалько, в том матче победу одержали гостьи.