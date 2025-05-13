13.05.2025
Смотреть онлайн Депортиво Кампоальто - Колониас Голд 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Депортиво Кампоальто — Колониас Голд . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
18:17 13:10 12:20 13:31
56 : 78
13 мая 2025
Превью матча Депортиво Кампоальто — Колониас Голд
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
26
3-х очк. попадания
5
3
Реализовано штрафных
13
14
% реализации штрафных
52
93.3
Кол-во реализованных бросков
33
41
Комментарии к матчу