13.05.2025
Смотреть онлайн Клуб Олимпия - Club Sportivo Luqueno 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Клуб Олимпия — Club Sportivo Luqueno . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
22:15 22:9 19:8 19:12
82 : 44
13 мая 2025
Превью матча Клуб Олимпия — Club Sportivo Luqueno
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
27
7
3-х очк. попадания
7
8
Реализовано штрафных
7
6
% реализации штрафных
41.2
54.5
Комментарии к матчу