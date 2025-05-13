Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Клуб Олимпия - Club Sportivo Luqueno 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по баскетболу: Клуб ОлимпияClub Sportivo Luqueno . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Клуб Олимпия
Завершен
22:15 22:9 19:8 19:12
82 : 44
13 мая 2025
Club Sportivo Luqueno
Смотреть онлайн
Превью матча Клуб Олимпия — Club Sportivo Luqueno

История последних встреч

Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
Club Sportivo Luqueno
Клуб Олимпия
2 побед
0 побед
100%
0%
14.10.2025
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
121:75
Club Sportivo Luqueno
Club Sportivo Luqueno
Обзор
14.09.2025
Club Sportivo Luqueno
Club Sportivo Luqueno
40:74
Клуб Олимпия
Клуб Олимпия
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
7
3-х очк. попадания
7
8
Реализовано штрафных
7
6
% реализации штрафных
41.2
54.5
Комментарии к матчу
