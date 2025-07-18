18.07.2025
Смотреть онлайн Джоондалуп Вулвс - Женщины - Саут Вест Сламмерс - Женщины 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 West Женщины: Джоондалуп Вулвс - Женщины — Саут Вест Сламмерс - Женщины . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на арене HBF Arena.
МСК, Арена: HBF Arena
Баскетбол. Австралия NBL1 West Женщины
Отменен
18:17 23:20 20:11 15:18
76 : 66
18 июля 2025
Превью матча Джоондалуп Вулвс - Женщины — Саут Вест Сламмерс - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
13
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
12
19
% реализации штрафных
66.7
76
Кол-во реализованных бросков
40
39
Комментарии к матчу