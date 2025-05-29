29.05.2025
Смотреть онлайн Батанг Канкалу - Quezon City TODA AKSYON 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - МПБЛ. Баскетбол: Батанг Канкалу — Quezon City TODA AKSYON . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - МПБЛ. Баскетбол
Завершен
19:17 18:21 29:11 18:22
19:17 18:21 29:11 18:22
84 : 71
29 мая 2025
Превью матча Батанг Канкалу — Quezon City TODA AKSYON
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
20
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
8
11
% реализации штрафных
72.7
68.8
Комментарии к матчу