29.05.2025
Смотреть онлайн Davao Occidental Tigers - Zamboanga Sikat 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - МПБЛ. Баскетбол: Davao Occidental Tigers — Zamboanga Sikat . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - МПБЛ. Баскетбол
Завершен
22:17 14:26 13:18 17:27
66 : 88
29 мая 2025
Превью матча Davao Occidental Tigers — Zamboanga Sikat
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
17
3-х очк. попадания
8
15
Реализовано штрафных
5
8
% реализации штрафных
45.5
53.3
Комментарии к матчу