21.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол: Cerrado Basquete Women — Unimed Campinas Women . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол
Завершен
13:10 14:13 12:23 15:19
54 : 65
21 мая 2025
Превью матча Cerrado Basquete Women — Unimed Campinas Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
20
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
9
10
% реализации штрафных
64.3
50
Кол-во реализованных бросков
28
35
Комментарии к матчу