29.05.2025
Смотреть онлайн Сан Жозе Дус Кампус - Corinth./Americana 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол: Сан Жозе Дус Кампус — Corinth./Americana . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол
Завершен
15:14 14:22 16:12 21:21
66 : 69
29 мая 2025
Превью матча Сан Жозе Дус Кампус — Corinth./Americana
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
20
3-х очк. попадания
10
6
Реализовано штрафных
10
11
% реализации штрафных
58.8
61.1
Кол-во реализованных бросков
33
37
