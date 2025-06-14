Смотреть онлайн Unimed Campinas Women - Sodie Mesquita Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол: Unimed Campinas Women — Sodie Mesquita Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
15:15 14:16 16:14 12:17
Превью матча Unimed Campinas Women — Sodie Mesquita Women
Команда Unimed Campinas Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.