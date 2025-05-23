23.05.2025
Смотреть онлайн Basquete Blumenau - Sodie Mesquita Women 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол: Basquete Blumenau — Sodie Mesquita Women . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол
Завершен
11:17 15:13 5:20 14:17
45 : 67
23 мая 2025
Превью матча Basquete Blumenau — Sodie Mesquita Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
25
3-х очк. попадания
3
5
Реализовано штрафных
8
2
% реализации штрафных
57.1
40
Кол-во реализованных бросков
25
32
