23.05.2025
Смотреть онлайн Сампайо - Женщины - Unimed Campinas Women 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол: Сампайо - Женщины — Unimed Campinas Women . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол
Завершен
25:12 8:13 16:20 11:11
25:12 8:13 16:20 11:11
60 : 56
23 мая 2025
Превью матча Сампайо - Женщины — Unimed Campinas Women
История последних встреч
Сампайо - Женщины
Unimed Campinas Women
1 победа
0 побед
100%
0%
31.05.2025
Сампайо - Женщины
59:47
Unimed Campinas Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
18
3-х очк. попадания
11
5
Реализовано штрафных
3
6
% реализации штрафных
60
75
Кол-во реализованных бросков
26
28
Комментарии к матчу