08.06.2025
Смотреть онлайн Сан Жозе Дус Кампус - Сампайо - Женщины 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол: Сан Жозе Дус Кампус — Сампайо - Женщины . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол
Завершен
24:22 16:20 17:27 19:24
76 : 93
08 июня 2025
Превью матча Сан Жозе Дус Кампус — Сампайо - Женщины
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
25
3-х очк. попадания
5
12
Реализовано штрафных
13
7
% реализации штрафных
86.7
58.3
Кол-во реализованных бросков
42
44
Комментарии к матчу