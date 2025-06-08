Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Сан Жозе Дус Кампус - Сампайо - Женщины 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол: Сан Жозе Дус КампусСампайо - Женщины . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол
Сан Жозе Дус Кампус
Завершен
24:22 16:20 17:27 19:24
76 : 93
08 июня 2025
Сампайо - Женщины
Превью матча Сан Жозе Дус Кампус — Сампайо - Женщины

История последних встреч

Сан Жозе Дус Кампус
Сан Жозе Дус Кампус
Сампайо - Женщины
Сан Жозе Дус Кампус
1 победа
2 побед
33%
67%
03.08.2025
Сампайо - Женщины
Сампайо - Женщины
88:62
Сан Жозе Дус Кампус
Сан Жозе Дус Кампус
Обзор
01.08.2025
Сампайо - Женщины
Сампайо - Женщины
93:68
Сан Жозе Дус Кампус
Сан Жозе Дус Кампус
Обзор
26.07.2025
Сан Жозе Дус Кампус
Сан Жозе Дус Кампус
25:18
Сампайо - Женщины
Сампайо - Женщины
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
25
3-х очк. попадания
5
12
Реализовано штрафных
13
7
% реализации штрафных
86.7
58.3
Кол-во реализованных бросков
42
44
Комментарии к матчу
