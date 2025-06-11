Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Basquete Blumenau - SESI/Araraquara Women 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол: Basquete BlumenauSESI/Araraquara Women . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол
Basquete Blumenau
Завершен
8:23 19:13 18:11 8:19
53 : 66
11 июня 2025
SESI/Araraquara Women
Превью матча Basquete Blumenau — SESI/Araraquara Women

Статистика матча

2-х очк. попадания
12
15
3-х очк. попадания
8
10
Реализовано штрафных
5
6
% реализации штрафных
62.5
66.7
Кол-во реализованных бросков
25
31
Комментарии к матчу
