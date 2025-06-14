14.06.2025
Смотреть онлайн SESI/Araraquara Women - Santo Andre/Apaba 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол: SESI/Araraquara Women — Santo Andre/Apaba . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия ЛБФ. Женщины. Баскетбол
Завершен
20:16 27:10 20:9 11:15
78 : 50
14 июня 2025
Превью матча SESI/Araraquara Women — Santo Andre/Apaba
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
14
3-х очк. попадания
7
3
Реализовано штрафных
11
13
% реализации штрафных
78.6
81.2
Кол-во реализованных бросков
41
30
Комментарии к матчу