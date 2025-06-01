Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Хиллс Хорнетс - Женщины - Сидней Кометс - Женщины 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East Women: Хиллс Хорнетс - ЖенщиныСидней Кометс - Женщины . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Hills Basketball Association.

МСК, Арена: Hills Basketball Association
Australia NBL1 East Women
Хиллс Хорнетс - Женщины
Завершен
12:23 16:23 20:24 23:21
71 : 91
01 июня 2025
Сидней Кометс - Женщины
Превью матча Хиллс Хорнетс - Женщины — Сидней Кометс - Женщины

История последних встреч

Хиллс Хорнетс - Женщины
Хиллс Хорнетс - Женщины
Сидней Кометс - Женщины
Хиллс Хорнетс - Женщины
0 побед
1 победа
0%
100%
12.07.2025
Сидней Кометс - Женщины
Сидней Кометс - Женщины
79:77
Хиллс Хорнетс - Женщины
Хиллс Хорнетс - Женщины
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
26
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
12
24
% реализации штрафных
70.6
92.3
Кол-во реализованных бросков
38
55
Комментарии к матчу
