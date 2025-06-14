14.06.2025
Смотреть онлайн Хиллс Хорнетс - Женщины - Central Coast Crusaders Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East Women: Хиллс Хорнетс - Женщины — Central Coast Crusaders Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени и пройдет на арене Hills Basketball Association.
МСК, Арена: Hills Basketball Association
Australia NBL1 East Women
Завершен
27:11 16:11 16:13 27:8
86 : 43
14 июня 2025
Превью матча Хиллс Хорнетс - Женщины — Central Coast Crusaders Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
9
3-х очк. попадания
10
5
Реализовано штрафных
14
10
% реализации штрафных
77.8
83.3
Кол-во реализованных бросков
45
24
Комментарии к матчу