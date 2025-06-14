14.06.2025
Смотреть онлайн Мэнли-Уорринга Си Иглз - Женщины - Канберра Нэшнлс - Женщины 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East Women: Мэнли-Уорринга Си Иглз - Женщины — Канберра Нэшнлс - Женщины . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на арене Northern Beaches Indoor Sports Centre.
МСК, Арена: Northern Beaches Indoor Sports Centre
Australia NBL1 East Women
Завершен
26:19 19:15 26:6 11:17
82 : 57
14 июня 2025
Превью матча Мэнли-Уорринга Си Иглз - Женщины — Канберра Нэшнлс - Женщины
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
19
3-х очк. попадания
13
5
Реализовано штрафных
9
4
% реализации штрафных
75
80
Кол-во реализованных бросков
39
28
Комментарии к матчу