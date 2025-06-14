Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Мэнли-Уорринга Си Иглз - Женщины - Канберра Нэшнлс - Женщины 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East Women: Мэнли-Уорринга Си Иглз - ЖенщиныКанберра Нэшнлс - Женщины . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на арене Northern Beaches Indoor Sports Centre.

МСК, Арена: Northern Beaches Indoor Sports Centre
Australia NBL1 East Women
Мэнли-Уорринга Си Иглз - Женщины
Завершен
26:19 19:15 26:6 11:17
82 : 57
14 июня 2025
Канберра Нэшнлс - Женщины
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Мэнли-Уорринга Си Иглз - Женщины — Канберра Нэшнлс - Женщины

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
19
3-х очк. попадания
13
5
Реализовано штрафных
9
4
% реализации штрафных
75
80
Кол-во реализованных бросков
39
28
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Мец Мец
ПСЖ ПСЖ
13 Декабря
21:00
Челси Челси
Эвертон Эвертон
13 Декабря
18:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Валенсия Валенсия
13 Декабря
16:00
Барселона Барселона
Осасуна Осасуна
13 Декабря
20:30
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
13 Декабря
18:00
Майорка Майорка
Эльче Эльче
13 Декабря
18:15
Торино Торино
Кремонезе Кремонезе
13 Декабря
17:00
Арсенал Арсенал
Вулвергемптон Вулвергемптон
13 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
13 Декабря
18:00
BetBoom Team BetBoom Team
Tundra Esports Tundra Esports
13 Декабря
17:30