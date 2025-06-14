14.06.2025
Смотреть онлайн Сатерленд Шаркс - Женщины - Maitland Mustangs Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NBL1 East Women: Сатерленд Шаркс - Женщины — Maitland Mustangs Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на арене Sutherland Basketball Stadium.
МСК, Арена: Sutherland Basketball Stadium
Australia NBL1 East Women
Завершен
15:29 14:14 16:15 21:21
66 : 79
14 июня 2025
Превью матча Сатерленд Шаркс - Женщины — Maitland Mustangs Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
17
3-х очк. попадания
5
11
Реализовано штрафных
11
12
% реализации штрафных
91.7
85.7
Кол-во реализованных бросков
36
40
Комментарии к матчу