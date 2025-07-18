18.07.2025
Смотреть онлайн Мельбурн Тайгерс - Кэйси Кавальерс 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 Юг: Мельбурн Тайгерс — Кэйси Кавальерс . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на арене Мельбурн Спорт Центр.
МСК, Арена: Мельбурн Спорт Центр
Баскетбол. Австралия NBL1 Юг
Завершен
28:19 17:20 22:27 30:28
97 : 94
18 июля 2025
Превью матча Мельбурн Тайгерс — Кэйси Кавальерс
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
22
3-х очк. попадания
11
13
Реализовано штрафных
24
11
% реализации штрафных
75
64.7
Кол-во реализованных бросков
56
46
Комментарии к матчу