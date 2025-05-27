27.05.2025
Смотреть онлайн Grecia-CRS Seguros - Metropoli Academy-Cartago 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - ЛДБ - Супериор: Grecia-CRS Seguros — Metropoli Academy-Cartago . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Коста-Рика - ЛДБ - Супериор
Завершен
28:12 14:17 17:19 24:20
83 : 68
27 мая 2025
Превью матча Grecia-CRS Seguros — Metropoli Academy-Cartago
Статистика матча
2-х очк. попадания
29
19
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
3
9
% реализации штрафных
50
75
Кол-во реализованных бросков
39
35
Комментарии к матчу