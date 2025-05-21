21.05.2025
Смотреть онлайн Колехио де Абогадос - Metropoli Academy-Cartago 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - ЛДБ - Супериор: Колехио де Абогадос — Metropoli Academy-Cartago . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Коста-Рика - ЛДБ - Супериор
Завершен
22:3 23:33 15:26 22:14
82 : 76
21 мая 2025
Превью матча Колехио де Абогадос — Metropoli Academy-Cartago
История последних встреч
Колехио де Абогадос
Metropoli Academy-Cartago
1 победа
0 побед
100%
0%
17.06.2025
Metropoli Academy-Cartago
72:87
Колехио де Абогадос
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
17
3-х очк. попадания
13
8
Реализовано штрафных
6
9
% реализации штрафных
54.5
52.9
Кол-во реализованных бросков
34
34
Комментарии к матчу